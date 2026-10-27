Aksident trafiku në rrugën Prishtinë-Gjilan Një aksident trafiku ka ndodhur në rrugën Prishtinë-Gjilan. Lajmi.net ka siguruar fotografi nga vendi i ngjarjes. Nuk dihet nëse ka të lënduar. /Lajmi.net/ Lajme 27/10/2026 18:18 Një aksident trafiku ka ndodhur në rrugën Prishtinë-Gjilan. Lajmi.net ka siguruar fotografi nga vendi i ngjarjes. Nuk dihet nëse ka të lënduar. /Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm October 27, 2026 Ish-i dashuri i Ilaria Sulës dënohet me burgim të përjetshëm, mesazhi... October 27, 2026 “Do ta vazhdoni faqebardhë”, Jahjaga i ofron mbështetje Shiroka-Pulës October 27, 2026 “Vrasje për së dyti”, Musliu kritikon ashpër Donika Gërvallën për deklaratën... October 27, 2026 Besnik Berisha merr përfaqësimin e interesave ligjore të familjes Zekaj: Atyre... October 27, 2026 Izraeli shënon pjesëmarrjen më të lartë të votuesve që nga fillimi... October 27, 2026 Të rinjtë shqiptarë, të fundit në Evropë për të ardhurat sipas... Lajme të fundit Ish-i dashuri i Ilaria Sulës dënohet me burgim... “Do ta vazhdoni faqebardhë”, Jahjaga i ofron mbështetje Shiroka-Pulës “Vrasje për së dyti”, Musliu kritikon ashpër Donika... Besnik Berisha merr përfaqësimin e interesave ligjore të...