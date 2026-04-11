Aksident trafiku në Fushë Kosovë: Dy këmbësorë lëndohen rëndë, arrestohet i dyshuari

Aksident trafiku ka ndodhur në Fushë Kosovë, ku një mashkull kosovar, i dyshuar për pakujdesi gjatë drejtimit të automjetit, ka goditur dy këmbësorë. Si pasojë e aksidentit, viktimat kanë pësuar lëndime të rënda dhe janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë. I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje me…

11/04/2026 09:45

Një aksident trafiku ka ndodhur në Fushë Kosovë, ku një mashkull kosovar, i dyshuar për pakujdesi gjatë drejtimit të automjetit, ka goditur dy këmbësorë.

Si pasojë e aksidentit, viktimat kanë pësuar lëndime të rënda dhe janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë.

I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit.

“Fushë Kosovë 10.04.2026, 20:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti deri sa ishte duke e drejtuar automjetin e tij nga pakujdesia, godet dy këmbësorë. Viktimat janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, njofton PK.

Artikuj të ngjashëm

April 11, 2026

Eliot Engel u nda nga jeta mbrëmjen e djeshme, Begaj: Mik...

April 11, 2026

Ministri i Jashtëm i Pakistanit shpreson që Irani dhe SHBA të...

April 11, 2026

1.86 nafta, 1.44 benzina dhe 0.85 euro gasi për litër, çmimet...

April 11, 2026

Rama publikon pamje të bagerëve duke rrënuar shtëpi pa leje në Hajvali

April 11, 2026

‘Nuk mund të jem më krenar’: Trump thotë se misioni Artemis...

April 11, 2026

Ekuipazhi i Artemis II kthehet në Tokë pas misionit historik rreth Hënës

Lajme të fundit

Eliot Engel u nda nga jeta mbrëmjen e...

Ministri i Jashtëm i Pakistanit shpreson që Irani...

1.86 nafta, 1.44 benzina dhe 0.85 euro gasi...

Rama publikon pamje të bagerëve duke rrënuar shtëpi pa leje në Hajvali