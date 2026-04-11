Aksident trafiku në Fushë Kosovë: Dy këmbësorë lëndohen rëndë, arrestohet i dyshuari
Një aksident trafiku ka ndodhur në Fushë Kosovë, ku një mashkull kosovar, i dyshuar për pakujdesi gjatë drejtimit të automjetit, ka goditur dy këmbësorë.
Si pasojë e aksidentit, viktimat kanë pësuar lëndime të rënda dhe janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë.
I dyshuari është arrestuar dhe pas intervistimit është dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit.
“Fushë Kosovë 10.04.2026, 20:35. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti deri sa ishte duke e drejtuar automjetin e tij nga pakujdesia, godet dy këmbësorë. Viktimat janë dërguar për tretman mjekësor në QKUK Prishtinë, ndërsa i dyshuari pas intervistimit me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje”, njofton PK.