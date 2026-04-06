Aksident trafiku me fatalitet në Drenas, vdes një person

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur paraditen e sotme në Baincë të Drenasit.

Si shkak i këtij aksidenti ka humbur jetën një person.

Kjo është konfirmuar nga zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.

Ahmeti deklaroi se në aksident të përfshira ishin dy automjete, një kamion dhe një veturë.

“Vdekja e viktimës, mashkull, është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, tha tutje Ahmeti./Lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

April 6, 2026

​“Ne flasim shqip”, me protestë studentët shqiptarë kërkojnë provime në gjuhën...

April 6, 2026

Kjo është gruaja nga Gjakova që dyshohet se u vra nga...

April 6, 2026

​“Ne flasim shqip”, me protestë studentët shqiptarë kërkojnë provime në gjuhën...

April 6, 2026

Edhe aeroplanët më të mirë amerikanë përballen me rreziqe: Mësimet nga...

April 6, 2026

Vritet shefi i inteligjencës iraniane nga sulmi izraelito-amerikan

April 6, 2026

Trump ia zgjat afatin Iranit për hapjen e Ngushticës së Hormuzit

