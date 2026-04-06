Aksident trafiku me fatalitet në Drenas, vdes një person
Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur paraditen e sotme në Baincë të Drenasit.
Si shkak i këtij aksidenti ka humbur jetën një person.
Kjo është konfirmuar nga zëdhënësja e policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti.
Ahmeti deklaroi se në aksident të përfshira ishin dy automjete, një kamion dhe një veturë.
“Vdekja e viktimës, mashkull, është konstatuar nga ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa me rastin po merret njësiti i trafikut rajonal”, tha tutje Ahmeti./Lajmi.net/