Aksident te rrethi në Mazgit, përfshihen dy vetura
Një aksident trafiku ka ndodhur pak minuta më parë te rreth i Mazgidit afër Obiliqit. Në këtë aksident janë përfshirë dy vetura, ku kanë shkaktuar edhe tollovi në komunikacion, raporton lajmi.net Për të lënduar nuk është raportuar, ndërkohë Policia e Kosovës tashmë ndodhet në vendin e ngjarjes.
Lajme
