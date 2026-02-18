Aksident te rrethi në Mazgit, përfshihen dy vetura

Një aksident trafiku ka ndodhur pak minuta më parë te rreth i Mazgidit afër Obiliqit. Në këtë aksident janë përfshirë dy vetura, ku kanë shkaktuar edhe tollovi në komunikacion, raporton lajmi.net Për të lënduar nuk është raportuar, ndërkohë Policia e Kosovës tashmë ndodhet në vendin e ngjarjes.

18/02/2026 17:46

