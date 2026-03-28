Aksident në Lupq të Podujevës, policia jep detaje

28/03/2026 17:44

Një aksident trafiku ka ndodhur pasdite në fshatin Lupq të Podujevës, afër kazermës.

Lajmin e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësja e Policisë për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, e cila ka dhënë detaje për incidentin.

Ahmeti bëri të ditur se aksidenti ka ndodhur rreth orës 15:33 dhe ka përfshirë dy automjete. Sipas saj, për fat të mirë, nuk ka pasur të lënduar, ndërsa vetëm janë shkaktuar dëme materiale në mjetet e përfshira.

“Rreth orës 15:33 në Lupq, afër kazermës, ka ndodhur një aksident trafiku, ku janë përfshirë dy automjete. Aksidenti ka pasur vetëm dëme materiale dhe nuk ka pasur persona të lënduar,” ka thënë Flora Ahmeti./lajmi.net/

