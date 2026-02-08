Aksident mes një veture dhe një motoçiklete në Gjakovë, Policia jep detaje
Një aksident trafiku ka ndodhur në fshatin Osek Hilë të Gjakovës, sot rreth rës 15:00.
Në këtë aksident janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë, ndërsa dy persona kanë marrë trajtim mjekësor.
Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja e Policisë së Kosovës, në rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi.
“Sot rreth orës 15:00 , në fshatin Osek Hilë-Gjakovë, ka ndodhur një aksident trafiku mes një veture dhe motoçiklete. Si pasojë e aksidentit dy persona kanë marrë trajtim mjekësorë. Njesia Rajonale e Trafikut Rrugor është përgjigjur në rast dhe ka ndërmarrë veprimet e nevojshme policore”, ka thënë ajo.
Mediumi lokal “Syri Vizion”, ka publikuar fotografi nga vendi i ngjarjes. /Lajmi.net/