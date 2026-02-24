Aksident mes një autobusi dhe dy veturave në Bresje, tre të lënduar

24/02/2026 21:08

Një aksident trafiku ka ndodhur sot në rrugën Prishtinë-Pejë, saktësisht në Bresje.

Në këtë aksident janë përfshirë një autobus dhe dy vetura, si dhe janë lënduar tre persona, shkruan lajmi.net.

Lajmin për lajmi.net e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë së Kosovës, Daut Hoxha.

“Policia është njoftuar për një aksident trafiku të shkaktuar ne rr. Prishtine Pejë, ne Bresje, ku janë përfshirë një autobus dhe dy vetura. Si pasojë e aksidentit, tre persona kanë pësuar lëndime trupore. Njësitë relevante policore kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e rrethanave të aksidentit. Policia apelon tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik që të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe të shtojnë kujdesin gjatë ngasjes”, ka thënë Hoxha. /Lajmi.net/

