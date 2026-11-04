AKB kritikon Projektbuxhetin 2027 prej 4.27 miliardë eurosh: Shumë shpenzime, por pak orientim drejt zhvillimit ekonomik

Aleanca Kosovare e Bizneseve (AKB) ka shprehur shqetësim për strukturën e Projektbuxhetit të Kosovës për vitin 2027, duke vlerësuar se, pavarësisht vlerës prej 4.27 miliardë eurosh, ai nuk po i jep peshën e duhur zhvillimit të sektorit privat, prodhimit vendor, eksporteve dhe investimeve të reja. Në një reagim publik, AKB ka theksuar se madhësia e…

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04/11/2026 10:43

Aleanca Kosovare e Bizneseve (AKB) ka shprehur shqetësim për strukturën e Projektbuxhetit Kosovës për vitin 2027, duke vlerësuar se, pavarësisht vlerës prej 4.27 miliardë eurosh, ai nuk po i jep peshën e duhur zhvillimit sektorit privat, prodhimit vendor, eksporteve dhe investimeve reja.

një reagim publik, AKB ka theksuar se madhësia e buxhetit nuk është domosdoshmërisht tregues i zhvillimit ekonomik, por rëndësi ka mënyra se si shpenzohen paratë dhe sa ndikojnë ato krijimin e vlerës re ekonomike dhe vendeve punës.

Sipas AKB-së, orientimi i madh i mjeteve drejt pagave, subvencioneve dhe transfereve, pa një program fuqishëm zhvillimor për bizneset, nuk garanton qëndrueshmëri ekonomike afatgjatë.

Shqetësim tjetër i kësaj organizate është edhe zvogëlimi i planifikuar i buxhetit Ministrisë Ekonomisë, nga rreth 79 milionë euro 23.4 milionë euro.

AKB ka ngritur gjithashtu çështjen e realizimit investimeve kapitale, duke theksuar se shpenzimi i vetëm 37 për qind i tyre gjatë nëntë muajve parë vitit 2026 dëshmon për probleme aftësinë institucionale për realizimin e projekteve planifikuara.

këtë drejtim, organizata ka paraqitur gjashtë kërkesa për Buxhetin 2027, ndër cilat krijimin e një fondi zhvillimor për prodhimin vendor, mbështetjen financiare për eksportuesit dhe produktet “Made in Kosova”, lehtësime fiskale për investimet private, uljen e kostos energjisë, rritjen e realizimit investimeve kapitale dhe mbështetjen e ndërmarrjeve vogla dhe mesme.

AKB ka bërë ditur se nuk e kundërshton rritjen e pagave, pensioneve dhe mbështetjes sociale, por ka theksuar se këto politika duhet mbështeten një ekonomi prodhuese dhe një sektor privat fuqishëm.

Kryetari i AKB-së, Agim Shahini, ka thënë se Kosova ka nevojë për një buxhet edhe madh, por mbi gjitha për shumë prodhim, eksporte, investime dhe vende reja pune.

“Buxhetin 2027 ta kthejnë nga një buxhet i shpenzimeve një buxhet zhvillimit ekonomik”, është thirrja e AKB-së drejtuar Qeverisë dhe Kuvendit Kosovës. /Lajmi.net/

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