AKB-ja kundër kufizimeve për automjetet transportuese – do të ketë pasoja Aleanca Kosovare e Bizneseve e kundërshton vendimin e Ministrisë së Infrastrukturës që ndalon automjetet transportuese dhe komerciale me peshë mbi 7.5 t nga data 14 korrik deri më 31 korrik të 2024,nga ora 11:00 deri në orën 17:00. Në reagimin e AKB-së thuhet se ky kufizim është jo i analizuar mirë dhe do te këtë…