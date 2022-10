Ahmeti për deklaratën e Hill: Rusia po kërcënon me armë nukleare, Kosova me targa Shpend Ahmeti, ish-kryetar i komunës së Prishtinës, ka reaguar në lidhje me çështjen e targave, duke thënë se, në mikrouniversin e Kosovës targat janë me rëndësi për shumë arsye, porse në botën reale të madhe konflikti në Ukrainë ka shkaktuar probleme të paprecedent të sigurisë, në ekonomi dhe në energji. Kështu ka deklaruar Ahmeti përmes…