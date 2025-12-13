Ahmeti pas protestës: Është koha që djemtë tanë të kthehen në shtëpi

13/12/2025 14:41

Ali Ahmeti, kryetari i BDI-së, ka marrë pjesë në tubimin protestues në Shkup, ku qytetarët po shprehin mbështetje për ish-udhëheqësit e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

Pas protestës përmes një postimi në Facebook, tha se është koha që djemtë tanë të kthehen në shtëpi.

”Shqiptarët folën njëzëri: është koha që djemtë tanë të kthehen në shtëpi!”, ka shkruar Ahmeti.

Postimi i plotë:

Edhe Shkupi, pas Tiranës dhe Prishtinës e dha provimin kombëtar duke u rreshtuar pas kërkesës për liri dhe drejtësi për çlirimtarët tanë.

Shqiptarët folën njëzëri: është koha që djemtë tanë të kthehen në shtëpi!

Në emër të popullit: Djemtë tanë janë të pafajshëm, lufta jonë është e pastër!

Lufta e UÇK-së është e shenjtë dhe prandaj, ne të gjithë, i madh e i vogël, burra e gra, jemi UÇK!

Lavdi dëshmorëve të kombit ndër dekada e shekuj, e përjetshme shqiptaria 🇦🇱🦅👐

