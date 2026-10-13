AGK-ja dënon kanosjen ndaj Lirim Mehmetajt, kërkon siguri për gazetarin dhe familjen e tij
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka dënuar kanosjen ndaj gazetarit Lirim Mehmetaj, themelues i Vox Kosova, për të cilën është arrestuar ish-deputeti Gani Geci. AGK-ja ka shprehur solidaritet të plotë me Mehmetajn, duke e cilësuar rastin si shqetësues për sigurinë e gazetarëve dhe lirinë e medias në Kosovë, transmeton lajmi.net. Në reagim, AGK-ja ka…
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Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) ka dënuar kanosjen ndaj gazetarit Lirim Mehmetaj, themelues i Vox Kosova, për të cilën është arrestuar ish-deputeti Gani Geci.
AGK-ja ka shprehur solidaritet të plotë me Mehmetajn, duke e cilësuar rastin si shqetësues për sigurinë e gazetarëve dhe lirinë e medias në Kosovë, transmeton lajmi.net.
Në reagim, AGK-ja ka falënderuar Policinë e Kosovës për reagimin e shpejtë dhe Prokurorinë për trajtimin e rastit, ndërsa i ka bërë thirrje policisë të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë e gazetarit dhe familjes së tij.
Sipas AGK-së, kanosjet dhe intimidimi i gazetarëve përbëjnë goditje ndaj lirisë së medias dhe të drejtës së qytetarëve për t’u informuar.
Njoftimi i plotë:
AGK-ja e dënon kanosjen ndaj Lirim Mehmetajt dhe shpreh solidaritet të plotë me të
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AGK) është thellësisht i shqetësuar për kanosjen dhe rrezikimin e sigurisë fizike të gazetarit Lirim Mehmetaj, themelues i Vox Kosova. AGK-ja e dënon në termat më të ashpër aktin e kanosjes së ndodhur mbrëmë, për të cilin është arrestuar ish-deputeti Gani Geci.
Shprehja e mendimit të lirë për çështje me interes publik dhe për figura publike, përfshirë deputetët, është një e drejtë themelore në një shtet demokratik.
Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës shpreh mirënjohje për reagimin e shpejtë të Policisë së Kosovës dhe përkushtimin e Prokurorisë për ta trajtuar rastin me seriozitetin që meriton.
AGK-ja, gjithashtu, i bën thirrje Policisë së Kosovës që të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë fizike të Mehmetajt dhe familjes së tij.
Kanosja ndaj gazetarit Mehmetaj pasqyron klimën e vështirë në të cilën ushtrohet gazetaria në Kosovë dhe nevojën urgjente për t’i dhënë fund intimidimit të punonjësve të medias. Aktet e tilla përbëjnë një goditje të rëndë ndaj lirisë së medias dhe të drejtës së qytetarëve për t’u informuar./lajmi.net/