Agjenti i Messit në Barcelonë, gati të nisin bisedimet për rinovim

Pas trofeut të Kupës së Mbretit, babi i argjentinasit, njëkohësisht agjenti, Jorge Messi ka zbarkuar në Barcelonë, përcjellë lajmi.net.

Agjenti është duke biseduar me presidentin e klubit, Joan Laporta që në ditët në vijim të nisin negociatat për rinovimin e kontratës.

Laporta ka besim të plotë që Messi do qëndrojë dhe ditët e ardhshme do jenë vendimtare.

Ndërkohë, Barcelona mbetet në garë edhe për trofeun e La Liga-s./Lajmi.net/

Jorge Messi – Leo Messi’s father – is in Barcelona right now as reported by @martinezferran.

Barça president Joan Laporta is ready to open talks with Messi in the next days to extend his contract. Laporta is still confident and convinced about Messi’s future at Barça. 🇦🇷 #FCB

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2021