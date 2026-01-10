Agim Ademi uron fituesit e ceremonisë “Laureatët 2025” në Prizren

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka marrë pjesë sot në ceremoninë “Laureatët 2025”, të organizuar nga Lidhja Rajonale e Futbollit e Prizrenit, ku u shpërblyen më të mirët e garave të zhvilluara gjatë vitit në këtë regjion. Në postimin e tij, Ademi ka vlerësuar ceremoninë si një ngjarje të mbushur…

Sport

10/01/2026 15:25

Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka marrë pjesë sot në ceremoninë “Laureatët 2025”, të organizuar nga Lidhja Rajonale e Futbollit e Prizrenit, ku u shpërblyen më të mirët e garave të zhvilluara gjatë vitit në këtë regjion.

Në postimin e tij, Ademi ka vlerësuar ceremoninë si një ngjarje të mbushur me emocione, krenari dhe respekt për punën e madhe që bëhet çdo ditë në shërbim të futbollit, raporton lajmi.net

Ai ka theksuar rolin e Prizrenit si një vatër e futbollit, që vazhdimisht nxjerr talente të reja.

“Në sytë e fëmijëve dhe të rinjve që u shpërblyen sot shihej qartë e ardhmja e futbollit tonë. Ata janë forca dhe shpresa jonë që ky sport do të vazhdojë të rritet dhe të ecë përpara”, ka shkruar Ademi.

Kryetari i FFK-së u ka uruar suksese të gjithë laureatëve, duke i inkurajuar të vazhdojnë të punojnë fort dhe të ndjekin ëndrrat e tyre. Ai gjithashtu ka uruar një vit 2026 të suksesshëm për të gjithë, me fitore, përparim dhe momente krenarie për Prizrenin dhe për futbollin e Kosovës./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

January 10, 2026

Sunderlandi i Xhakës kalon në rundin tjetër të FA Cup

January 10, 2026

U mbajt Kuvendi i rregullt i Shoqatës së Trajnerëve të Futbollit...

January 10, 2026

Lajm tronditës nga futbolli: Ish-futbollisti i Chelseat njofton se i kanë...

January 10, 2026

Kupa e Afrikës, sot mësohen dy kombëtaret e fundit gjysëmfinaliste

January 9, 2026

Mbappe arrin në Jeddah, i gatshëm për ”El Clasico”

January 9, 2026

Liverpooli zyratrizon transferimin e mbrojtësit 18-vjeçar

Lajme të fundit

Ky është vendimi i plotë i gjykatës për...

Çështja e vërshimeve | Ymeri: Kosova ka kanalizim...

Alba nis e qan: Mendova që e kam mbyll historinë, por zemra s’mbyllet

Sunderlandi i Xhakës kalon në rundin tjetër të FA Cup