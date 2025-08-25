Agim Ademi shpreh ngushëllime për ndarjen nga jeta të Feriz Parllakut: Kosova humbi një nga gjyqtarët më të mirë në historinë e saj

25/08/2025 16:45

Presidenti i FFK-së, Agim Ademi ka shprehur ngushëllime për ndarjen nga jeta të ish-gjyqtarit të shquar dhe bashkëpunëtorit shumëvjeçar të FFK-së, Feriz Parllakut.

Ademi ka thënë se Ferizi i përkiste gjeneratës së punëtorëve të palodhshëm të periudhës së rezistencës.

“Ai ishte gjyqtar i guximshëm dhe i veçantë, pasi përveç ndarjes së drejtësisë në futboll, me të njëjtin zell kontribuoi edhe në hendboll në vitet më të rënda por edhe më krenare, atëherë kur sporti ishte formë e rezistencës sonë kundër pushtuesit serb. Ai nuk u ndalë asnjëherë, pavarësisht kërcënimeve dhe rrezikut të përditshëm. Profesionalizmi dhe trimëria e tij në periudhën e okupimit janë dëshmi e karakterit të fortë dhe dashurisë së tij për sportin”, ka shkruar Ademi.

Ai ka thënë se me vdekjen e Parllakut, Kosova ka humbur një nga gjyqtarët më të mirë në historinë e saj, por se puna, sakrifica dhe përkushtimi i tij ndaj futbollit do të mbeten gjithmonë frymëzim për brezat e ardhshëm.

“Ngushëllimet më të sinqerta familjes Parllaku dhe gjithë komunitetit sportiv. Lavdi jetës dhe veprës së tij”, ka shkruar Ademi në Facebook. /Lajmi.net/ 

Postimi i plotë i Ademit:

