“Administrata Biden do shtyjë përpara idenë e mini-Shengenit”

Sipas Maliqit, Biden dhe shokët e tij në detyrë do ta çojnë pëpara idenë e mini-Shengenit, madje, edhe më shumë sesa Administrata e Trump-it.

“Administrata Biden do ta shtyjë përpara idenë e mini-shengenit edhe më shumë se Trump; do të bashkëpunojë me Evropën në Ballkan, por do të jetë më aktive se në vitet e Obamas, sepse janë në disponim më agresiv ndaj Rusisë dhe kanë mësuar prej gabimeve”, ka shkruar analisti Maliqi.

Njohësi i çështjeve politike ka shtuar se hapësira për manipulim e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, është ngushtuar me ardhjen e Biden në ulësen e presidentit.

“Edhe Biden do të mundohet ta afrojë Serbinë, por jo me çdo kusht – hapësira manovruese dhe manipuluese e Vuçiç është zvogëluar. Sidoqoftë, na takon neve që të vendosim nëse do t’i shfrytëzojmë mundësitë, apo nëse do të vazhdojmë ta sabotojmë veten me budallaki”, ka thënë ai.

Mini-Shengeni është një ndër pikat kryesore për zbatim, të arritura në marrëveshjen e normalizimit ekonomik mes Kosovës dhe Serbisë më 4 shtator të këtij viti, në Uashington.

Sidoqoftë, idenë e mini-Shengenit e ka kontestuar dje kryetari i AAK-së, partisë në koalicionin qeverisës, Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se Kosova qëndron mbrapa ekonomikisht, në krahasim me vendet në rajon dhe se nuk mund të ofrojë aq sa shtetet e rajonit.

“Ne kemi mirëprit marrëveshjen e Uashingtonit si arritje historike e Kosovës, kjo arritje është falë angazhimit të presidentit Trump dhe bashkëpunëtorëve më të ngushtë të tij. Kjo u pa me cermoninë e nënshkrimit. Një nga shqetësimet janë zbatimi i mini-Shengenit, pasi që ekonomia është më e vonuar sesa vendet e rajonit. Fillimisht, do donim të kishim një bashkëpunim rajonal me Shqipërinë”, deklaroi Haradinaj