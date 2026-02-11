Ademi takohet me presidentin e UEFA-s, Çeferin, në prag të shortit të Ligës së Kombeve: Mirënjohës për besimin dhe vizionin e përbashkët për zhvillimin e futbollit
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës (FFK), Agim Ademi, ka bërë të ditur se është takuar në Bruksel me presidentin e UEFA-s, Aleksandër Çeferin, në prag të Kongresit të 50-të të UEFA-s dhe tërheqjes së shortit për edicionin e ri të Ligës së Kombeve.
Ademi ka përshkruar takimin si miqësor dhe ka theksuar se gjatë tij ka pranuar urimet e Çeferinit për mandatin e ri dhe për suksese të reja në drejtimin e futbollit të Kosovës.
“E falënderova presidentin Çeferin për mbështetjen e vazhdueshme ndaj FFK-së dhe ndaj meje si dhe vullnetin për të bashkëpunuar ngushtë në projektet e radhës,” ka shkruar Ademi në postimin e tij, duke shtuar se është mirënjohës për besimin dhe vizionin e përbashkët për zhvillimin e futbollit në vend.
Postimi i plotë:
Kënaqësi e veçantë të ritakohesha në Bruksel me presidentin e UEFA-s, Aleksandër Çeferin, në prag të Kongresit të 50-të të UEFA-s dhe tërheqjes së shortit për edicionin e ri të Ligës së Kombeve.
Në një përshëndetje miqësore, pranova urimet e tij të përzemërta për mandatin e ri dhe për suksese të reja në drejtimin e futbollit të Kosovës.
E falënderova presidentin Çeferin për mbështetjen e vazhdueshme ndaj FFK-së dhe ndaj meje si dhe vullnetin për të bashkëpunuar ngushtë në projektet e radhës.
Mirënjohës për besimin dhe vizionin e përbashkët për zhvillimin e futbollit!/lajmi.net/