Ademi takohet me Hysenin, arrijnë marrëveshja për nënshkrimin e memorandumit për stadiumin e Gjilanit Presidenti i Federatës së Futbollit, Agim Ademi, është takuar me kryetari e Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, ku kanë folur për projektin e stadiumit të Gjilanit. Për këtë stadium kanë filluar procedurat e prokurimit për ta shndërruar në stadium të kategorisë së 4 të UEFA-s. Në këtë projekt do të investohen edhe 15 milionë euro.…