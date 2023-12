Ademi për lajmi.net: Jemi në bisedime me disa trajnerë, nuk e kemi ndërmend emërimin deri në shkurt Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi ka konfirmuar për lajmi.net se ende nuk ka asgjë konkrete në lidhje me disa raportime në media, për përzgjedhësin e ri të Përfaqësueses së Kosovës, anise pranoi që janë në bisedime me disa trajnerë. Sipas kreut të FFK-së, Kosova nuk do të bëhet me trajner të…