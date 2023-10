Ademi pas fitores së vashave të Kosovës: Uroj që me të njëjtin ritëm të vazhdojmë edhe ndaj Bullgarisë

Përfaqësuesja e Kosovës në konkurrencën e femrave ka shënuar fitore ndaj Maqedonisë së Veriut në ndeshjen e vlefshmë për Ligën e Kombeve.

“Dardanet” triumfuan 3:1 kundër Maqedonisë së Veriut, në kuadër të Grupit 5 në Ligën C, shkruan lajmi.net.

Fitores së futbollisteve të Kosovës i është gëzuar edhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi.

Ademi me anë të një postimi në llogarinë e tij në Facebook ka vlerësuar lart triumfin e lojtareve kosovare, duke uruar që i njëjti ritëm t’i përcjellë ato edhe në ndeshjen përcaktuese, atë kundër Bullgarisë.

Postimi i plotë:

Dardanet realizojnë fitoren e radhës në #UEFAËomensNationsLeague

Një tjetër paraqitje e shkëlqyeshme e futbollisteve të Kombëtares së Kosovës në kuadër të Grupit 5 në Ligën C, e cila rezultoi me fitoren e dytë kundër Maqedonisë së Veriut, me rezultat 3:1.

Përgëzoj futbollistet për fitoren dhe përkushtimin e madh gjatë tërë ndeshjes dhe stafin e kombëtares në krye me trajneren Anneli Andersen për punë të suksesshme.

Uroj që me të njëjtin ritëm të vazhdojmë edhe në ndeshjen e radhës kundër Bullgarisë, e cila do të jetë përcaktuese për pozitën e parë në grup dhe promovim në Ligën B.

Krenar me Ju Dardane!

Forca Kosovë./Lajmi.net/