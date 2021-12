Acarohen raportet mes Ilirit dhe Monikes

Monika ka zhvilluar një bisedë me Arjolën.

Ani pse ka qenë banorja më e shpeshtë që është nominuar për të dalë jashtë, Monika ende po vazhdon qëndrimit brenda Big Brother Vip, shkruan lajmi.net.

Monika ka zhvilluar debate të shpeshta me banorët brenda, ku shpesh ka pasur edhe hatërmbetje mes tyre.

Së fundmi ajo është revoltuar me mendimin e Ilirit për finalistët, i cili nuk e përmendi as edhe njëherë Monin si personazh që do arrjë finalen.

“Nuk më pëlqen që njëherë të vetëm Iliri nuk e ka menduar Monikën në finale” i thotë Monika- Arjolës./Lajmi.net/