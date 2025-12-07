Abdixhiku: Zgjedh shpresën, 123 është numri ynë

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku thotë se partia që ai udhëheq është shpresa për vendin. Ai shkroi në një postim në Facebook për numrin në fletëvotim që do ta ketë LDK-ja në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit. “Zgjedh shpresën! 123 është numri ynë!”, shkroi Abdixhiku./Lajmi.net/

07/12/2025 15:11

Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku thotë se partia që ai udhëheq është shpresa për vendin.

Ai shkroi në një postim në Facebook për numrin në fletëvotim që do ta ketë LDK-ja në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të 28 dhjetorit.

“Zgjedh shpresën! 123 është numri ynë!”, shkroi Abdixhiku./Lajmi.net/

