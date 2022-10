Abdixhiku takohet me liderët e Luginës: Do të angazhohemi për unifikim në çështjet me interes kombëtar Kreu i LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se sot së bashku me nënkryetarin e kësaj partie, Lutfi Haziri, ka pritur në darkë pune të gjithë udhëheqësit partiak dhe liderët institucional të shqiptarëve të Luginës. Përmes një postimi në Facebook, Abdixhiku ka bërë të ditur se nga ky takim kanë dalë me apel të…