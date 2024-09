Abdixhiku: Përgjigjja jonë ndaj Vuçiçit dhe Serbisë është të ndërtojmë një Kosovë të suksesshme dhe të fortë ‘’Një Kosovë e fortë ekonomikisht, një Kosovë e fortë me aleat, do të thotë një Serbi e dobët përballë Kosovës. Do të thotë se kërcënimet e fjalët e tyre bëhen krejt të parëndësishme’’, ka deklaruar kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku. Gjatë tubimit të LDK-së në Lipjan, Abdixhiku tha se kështu i kemi…