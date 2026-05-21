Abdixhiku për bashkimin me Osmanin : Kemi pasur dallime në disa çështje, kurrë nuk kam besuar që është e dëmshme për Kosovën

Kandidati i LDK-së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, ka thënë se me Vjosa Osmanin ka pasur relacion miqësie të gjatë, por në 5 vitet e fundit ka pasur me të dallime. Por, ai tha se kur nuk ka besuar që Osmani është e dëmshme për Kosovën. “Bashkimet e kaluara ose shkrirjet kanë qenë kur njëra palë…

Lajme

21/05/2026 21:35

Kandidati i LDK-së për kryeministër, Lumir Abdixhiku, ka thënë se me Vjosa Osmanin ka pasur relacion miqësie të gjatë, por në 5 vitet e fundit ka pasur me të dallime.

Por, ai tha se kur nuk ka besuar që Osmani është e dëmshme për Kosovën.

“Bashkimet e kaluara ose shkrirjet kanë qenë kur njëra palë ka qenë në prag të shuarjes. Ky është përbashkim. Ky bashkim ka nis në momentin kur ka nisur gara për zgjedhje. Pas përcaktimit të faktit të kryer që po shkojmë në zgjedhje nisën diskutimet”.

“Unë me Vjosën kemi pasur relacione miqësie shumë të gjata, kemi pasur dallime në disa çështje. Por kurrë nuk kam besuar që Vjosa Osmani është e dëmshme për Kosovën. Por, nuk jemi 100% që pajtohemi”, ka thënë ai në T7.

