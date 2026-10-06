Abdixhiku pasi LDK nuk e votoj ligjin, publikon fotografi me Rugovën: Na keni ngatërruar me mercenarët, etiketimet nuk na ndryshojnë bindjen
Pas shumë kritikave që mori, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka vendosur të dal me reagim pasi partia e tij nuk e votoj ndryshimet për Ligjin për Dhomat e Specializuara. Abdixhiku ka publikuar një fotografi ku shihet edhe ish-presidenti i Kosovës, Ibrahim Rugova, transmeton lajmi.net. Ai sulmoj ata që e kanë kritikuar partinë e tij…
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Pas shumë kritikave që mori, kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku ka vendosur të dal me reagim pasi partia e tij nuk e votoj ndryshimet për Ligjin për Dhomat e Specializuara.
Abdixhiku ka publikuar një fotografi ku shihet edhe ish-presidenti i Kosovës, Ibrahim Rugova, transmeton lajmi.net.
Ai sulmoj ata që e kanë kritikuar partinë e tij që nga dje duke thënë “Na keni ngatërruar me mercenarët”.
“LDK-ja e di kujt i jep llogari; Kosovës dhe njerëzve të saj. Atyre që janë dhe të tjerëve që s’janë që të jemi ne. Përballë tyre kemi përgjegjësi. Përballë shantazhit veç forcohemi. LDK-ja e di edhe të mbarën për vendin. Po të ishte dëgjuar vizioni ynë, sot do të kishim President dhe stabilitet balancues. Kosova do të kishte angazhim institucional për mbrojtjen e së vërtetës së luftës tonë në botë.”, tha ai.
Postimi i plotë:
Të jesh LDK do të thotë ta mbash kokën lart dhe ta dish rrugën tënde.
Rrugën e Ibrahim Rugovës. Të Kosovës së lirë, të pavarur e në miqësi të përhershme me Amerikën.
UÇK-ja është edhe gjaku ynë. Me Amerikën e NATO-n na lidh vetë liria. Asnjë tregtari patriotizmi nuk ia lejojmë ta përvetësojë historinë që e bëmë bashkë.
Kemi rrënjë të forta. Etiketimet nuk na e ndryshojnë bindjen. Kërcënimet nuk na e përcaktojnë qëndrimin. Na keni ngatërruar me mercenarët.
LDK-ja e di kujt i jep llogari; Kosovës dhe njerëzve të saj. Atyre që janë dhe të tjerëve që s’janë që të jemi ne. Përballë tyre kemi përgjegjësi. Përballë shantazhit veç forcohemi.
LDK-ja e di edhe të mbarën për vendin. Po të ishte dëgjuar vizioni ynë, sot do të kishim President dhe stabilitet balancues. Kosova do të kishte angazhim institucional për mbrojtjen e së vërtetës së luftës tonë në botë.
Nuk u dëgjua. U luftua me çdo mjet!
Ja ku mbetëm sot. Pa institucione, pa mundësi mbrojtjeje, pa kohezion minimal në vend.
Ç’ështja është, kujt i shërbyen, në të vërtetë?/lajmi.net/