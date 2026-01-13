Abdixhiku ofron dorëheqjen, do të trajtohet në Kuvendin e LDK-së: E kam obligim moral dhe politik që të marr përgjegjësinë
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka njoftuar se do të ofrojë dorëheqjen nga posti i kryetarit të partisë, pas një takimi me nënkryetarët e LDK-së, ku u diskutua rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit.
Në konferencën për media, Abdixhiku tha se gjatë takimit janë trajtuar të gjitha çështjet politike dhe hapat që e presin partinë në të ardhmen. Ai bëri të ditur se është vendosur që fillimisht të thirret Kryesia e LDK-së dhe më pas Kuvendi i partisë, transmeton lajmi.net.
“Trajtuam të gjitha çështjet politike dhe të ardhmen që na pret në vijim. Siç ju kam njoftuar edhe sonte, kemi vendosur që të thërrasim Kryesinë e LDK-së dhe më pas Kuvendin e LDK-së”, tha Abdixhiku.
Ai theksoi se, si kryetar i partisë, ndjen obligim moral dhe politik për të marrë përgjegjësinë për rezultatin zgjedhor dhe për të hapur një proces të ri organizativ brenda LDK-së.
“E kam obligim moral dhe politik që të marr përgjegjësinë dhe ta shtroj tutje organizimin politik të LDK-së, nëpërmjet ofrimit të dorëheqjes para Kuvendit të LDK-së”, u shpreh ai.
Sipas Abdixhikut, ky vendim synon reflektim të brendshëm dhe riorganizim politik të partisë për sfidat e ardhshme./lajmi.net/