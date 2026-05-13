Abdixhiku njofton për platformën “Hajde folim”: Politika duhet të jetë mes njerëzve, duam të flasim me qytetarët

Kandidati për kryeministër nga radhët e LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka prezantuar platformën “Hajde folim”. Ai për këtë platformë ka thënë se është Pa skenografi protokolare, pa filtra e ballë për ballë. Tutje, Abdixhiku tha se Kosova ka nevojë për më pak propagandë e më shumë dëgjim. Postimi i plotë: HAJDE FOLIM – është platforma jonë…

Lajme

13/05/2026 23:16

Kandidati për kryeministër nga radhët e LDK-së, Lumir Abdixhiku, ka prezantuar platformën “Hajde folim”.

Ai për këtë platformë ka thënë se është Pa skenografi protokolare, pa filtra e ballë për ballë.

Tutje, Abdixhiku tha se Kosova ka nevojë për më pak propagandë e më shumë dëgjim.

Postimi i plotë:

HAJDE FOLIM – është platforma jonë e re e komunikimit me qytetarë. Pa skenografi protokolare. Pa filtra. Ballë për ballë. me qytetarë dhe të vërtetën e përditshme të Kosovës.

E nisëm sot në Kurriz.

Dhe do ta vazhdojmë në çdo anë të Kosovës.

Në çdo qytet, në çdo shesh, duam të ulemi pranë qytetarëve e të flasim hapur për jetën e tyre, për brengat, zhgënjimet, shpresat dhe idetë e tyre për vendin. Sepse besojmë se politika nuk duhet të jetojë e mbyllur në zyra, studio televizive apo rrjete sociale. Politika duhet të jetë mes njerëzve.

Kosova ka nevojë për më pak propagandë e më shumë dëgjim. Më pak zhurmë e më shumë kuptim. Dhe pikërisht prej këtyre bisedave duam ta ndërtojmë rrugëtimin tonë të përbashkët përpara.

Ejani në ngjarjet e radhës. Hajde folim!

Artikuj të ngjashëm

May 13, 2026

Konjufca: Nëse VV i merr mbi 51%, nuk ka zgjedhje deri në vitin 2030

May 13, 2026

Kongresmeni Self: Refuzimi i disa shteteve anëtare të NATO’s për ta...

May 13, 2026

Gjini për Kurtin: Po i kërkon 60%, por nuk po tregon se çka i duhen

May 13, 2026

Përmbytje të mëdha në Turqi, 12 të plagosur nga shirat e rrëmbyeshëm

May 13, 2026

Donald Trump tashmë është në Kinë: Cilat janë qëllimet e tij?

May 13, 2026

“Arma e re” e Iranit në Hormuz mund të godasë internetin global

Lajme të fundit

Konjufca: Nëse VV i merr mbi 51%, nuk ka zgjedhje deri në vitin 2030

Kongresmeni Self: Refuzimi i disa shteteve anëtare të...

Gjini për Kurtin: Po i kërkon 60%, por nuk po tregon se çka i duhen

Konjufca: Osmani, si LDK dhe PDK – Po...