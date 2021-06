Abdixhiku i ka kërkuar Kurtit që të mos bëjë drama, meqenëse nuk është duke e “rrëzuar” askush dhe se ai do ta rrëzojë veten.“Mos bë drama kryeministër se nuk është tu të rrëzu kush. Edhe nëse ke me u rrëzu, ke me e rrëzu veten”, ka thënë Abdixhiku.

Ndryshe, Kurti ka pasur një lutje për deputetët e opozitës në fund të fjalimit të tij.Ai i ka lutur ata që të mos e rrëzojnë sërish nga pozita e të parit të ekzekutivit.