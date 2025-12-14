Abdixhiku fton mërgatën: Ejani në Kosovë si të doni, por më 28 dhjetor, shpëtojeni Kosovën
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku përmes një postimi në Facebook, i ka ftuar mërgatën të vijnë në Kosovë më 28 dhjetor, në ditën e zgjedhjeve.
Ai ju ka thënë atyre që të vijnë edhe në këmbë nëse është nevoja, shkruan lajmi.net.
“Ejani si të doni; por atë ditë, shpëtojeni Kosovën. Sepse atë ditë, Kosova ka nevojë për secilin prej jush. Kosova ka nevojë për shpresë. LDK ju thërret! LDK ju pret!”, ka shkruar Abdixhiku në Facebook. /Lajmi.net/
Postimi i plotë i tij: