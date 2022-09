Abbott: Miqësia e Mbretit Charles me Kosovën do t’i përforcojë marrëdhëniet tona në të ardhmen Ambasadori i Britanisë në Kosovë, Nicholas Abbott, ka falënderuar të gjithë për ngushëllimet që kanë dërguar me rastin e vdekjes së Mbretëreshës Elizabeth II. Abbott foli edhe për marrëdhëniet e mbretit të ri, Charles III, me Kosovën. Ai tha se miqësia e tij për Kosovën do t’i përforcojë marrëdhëniet e dy shteteve në të ardhmen.…