​Abazoviq takon Escobar: URA, garantues i kursit pro-evropian të Malit të Zi

Kryeministri i Malit të Zi në mandatin teknik Dritan Abazoviq deklaroi se Lëvizja Qytetare URA, kryesues i së cilës është ai, është garantuesi i vazhdimit të kursit properëndimor dhe pro-evropian të vendit.

Ai këto komente i bëri sot gjatë një takimi me emisarin amerikan për Ballkanin Perëndimor në Departamentin e Shtetit, Gabriel Escobar.

“Ne jemi garantuesi i vazhdimit të kursit properëndimor dhe pro-evropian të vendit dhe luftës pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, me mbështetjen me gjithë zemër të aleatëve amerikanë në shtypjen e tij. Është gjithmonë kënaqësi të bisedosh me më të rëndësishmit tanë. partnerët e politikës së jashtme”, tha Abazoviq.

Abazoviq, duke folur në një takim për situatën politike në vend, tha se Qeveria e 43-të u përpoq ta zgjidhë krizën politike në të cilën ndodhet Mali i Zi për gati një dekadë dhe e cila shkaktoi një polarizim të thellë të shoqërisë.

“Gjatë takimit u konstatua se Shtetet e Bashkuara të Amerikës bashkëpunojnë ngushtë me Malin e Zi, me të cilin kanë nënshkruar Partneritet Strategjik”, thuhet në komunikatën e Qeverisë së Malit të Zi.