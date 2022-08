Abazoviq në rrezik të rrëzohet nga pushteti, nesër përballet me mocion mosbesimi Kuvendi i Malit të Zi nesër do të votojë mocionin e mosbesimit ndaj kryeministrit Dritan Abazoviq. Seanca do të mbahet nga ora 11:00. Mocioni është paraqitur nga partia e presidentit atje, Milo Gjukanoviq, si dhe është nënshkruar nga 36 deputetë. Megjithatë, për t’u rrëzuar një qeveri, në kuvendin e Malit të Zi nevojiten të paktën…