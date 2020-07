Abazi thotë se Qeveria Hoti ‘përbën rrezik për sigurinë kombëtare’

Ai në një postim në Facebook e ka quajtur edhe një herë ilegale Qeverinë “Koti”, e cila sipas tij është krijuar me qëllim të realizimit të ndarjes së vendit dhe si e tillë përbën rrezik për sigurinë kombëtare.

“Manipulimet me demokracinë duke e mirëmbajtur dhe mundësuar kapjen e shtetit ndërpriten vetëm me zgjedhje të lira e demokratike. As kjo qeveri e as ndonjë e rinegociuar për të vazhduar kapjen nuk flet dhe nuk përfaqëson vullnetin qytetarë”, shkruan Abazi.

Postimi i plotë, pa ndërhyrje:

Qeveria ilegale kuislinge Koti e krijuar si rezultat e me qëllim realizimin e ndarjes së vendit sipas planit të Thaçi- Vuçic, përbën rrezik për sigurinë kombëtare, integritetin dhe sovranitetin e vendit dhe për shëndetin e qytetarëve dhe natyrisht edhe të ekonomisë. Manipulimet me demokracinë duke e mirëmbajtur dhe mundësuar kapjen e shtetit ndërpriten vetëm me zgjedhje të

lira e demokratike. As kjo qeveri e as ndonjë e rinegociuar për të vazhduar kapjen nuk flet dhe nuk përfaqëson vullnetin qytetarë. /Lajmi.net/