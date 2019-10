AAK-PSD e “shpallin” veten fituese ende pa mbaruar procesi i votimit

Meliza Haradinaj, përfaqësuese e koalicionit AAK-PSD, ka thënë se kjo do të jetë fitorja më e madhe e këtyre subjekteve, shkruan lajmi.net.

“I kam tri gjëra te ndaj me ju. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate do të jenë fituesit më të mëdhenj të këtyre zgjedhjeve. Sipas të dhenave del të jetë rezulatati më i mirë që kemi pasur këto vite. Procesi po shkon mirë pa incidente dhe pa vërejtje. Dalja del te jetë deri 30 përqind dhe krahasuar me vitin 2017 del te jetë 2 përqind më e madhe dhe kjo është një shenjë e mirë”, ka deklaruar ajo.

Ajo u ka bërë thirrje qytetarëve që të dalin të votojnë në orët e mbetura. /Lajmi.net/