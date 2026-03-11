AAK nesër mban konferencë për media në Kuvend

Shefi i Grupit Parlamentar të Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të mbajë nesër konferencë për media. Sipas njoftimit të AAK-së, konferenca do të mbahet të enjten në ora 10:00, në oborrin e Kuvendi i Republikës së Kosovës, në hyrjen nga Sheshi Ibrahim Rugova, raporton lajmi.net Nga AAK kanë ftuar mediat që…

11/03/2026 19:13

Shefi i Grupit Parlamentar të Besnik Tahiri nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të mbajë nesër konferencë për media.

Sipas njoftimit të AAK-së, konferenca do të mbahet të enjten në ora 10:00, në oborrin e Kuvendi i Republikës së Kosovës, në hyrjen nga Sheshi Ibrahim Rugova, raporton lajmi.net

Nga AAK kanë ftuar mediat që ta ndjekin këtë ngjarje.

Nuk janë dhënë detaje shtesë lidhur me temat që do të trajtohen në këtë konferencë./Lajmi.net/

