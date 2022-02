A qëndron njeriu i Vuçiqit në BIA pas koreografisë së turpshme me varrezat me ngjyrë të flamurit Ukrainës?

Një fotografi të ngjashme të realizuar nga stadiumi e ka postuar në rrjetin social Facebook edhe Bojan Dimiç, zyrtar i lartë i BIA-s, dhe i cili ka mbajtur pozita udhëheqëse në Cvrena Zvezda e që njihet për afërsinë me tifozët e këtij ekipi.

Lidhur me këtë situatë, Blerim Vela, shef i stafit të presidentes së vendit, Vjosa Osmani, përmes një shkrimi në Twitter ka deklaruar se Crvena Zvezdan e mbështet presidenti serb, Aleksandar Vuçiq, i cili njihet për njësitë e tyre “qentë e luftës”, të cilët morën pjesë në luftërat e ish-Jugosllavisë.

“Këta janë Delije, ultrasit e futbollit të kampiones në fuqi të Serbisë, Crvena Zvezda, duke zbuluar një pankartë tronditëse të flamurit ukrainas me varre në sfond. Ky është ekipi që mbështet Vuçiq, i cili njihet për njësitë e tyre “qentë e luftës” që morën pjesë në luftërat e ish-Jugosllavisë” shkroi ai.

Kurse më parë, Dimiç ishte dekoruar nga presidenti i Serbisë Vuçiq.

Si duket Vuçiqin dhe Dimiçin i lidh edhe mbështetja e madhe ndaj presidentit rus Putin, pasi qe vajza e Dimiç ditë me parë ka postuar në rrjetet sociale një fotografi dhe postim në mbështetje të presidentit rus Putin në agresionin e tij kundër Ukrainës.

Dimiç kishte ngritur padi ndaj Rada Trajkoviçit, politikanes serbe nga Kosova, me ç’rast asaj i është ndalur pensioni nga shteti i Serbisë, për shkak të deklaratave të saj se shërbimet serbe të sigurisë dhe mafia janë përfshirë në vrasjen e Oliver Ivanoviqit.

Bojan Dimiç, akuzohet se është njeri i lidhur me mafien dhe rusët në Serbi. Madje, në procesin gjyqësor kundër Trajkoviçit, Dimiçin e përfaqëson avokati Goran Petronijeviç, i cili është një nga serbët më prorusë në Serbi dhe kreu i “Misionit Humanitar Rus”. Ky avokat, është edhe përfaqësues ligjor i Milan Radojçiqit, nënkryetarit të Listës Serbe.

