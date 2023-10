A mund të shtyhet ndeshja me Izraelin – deklarohen nga Përfaqësuesja e Kosovës

Përzgjedhësi i Përfaqësueses së Kosovës, Primoz Gliha dhe menaxheri Bajram Shala kanë folur në një konferencë për media para ndeshjeve të muajit tetor në kualifikimet për Kampionatin Evropian “Euro2024”.

Shala është pyetur edhe rreth mundësisë së shtyrjes së ndeshjes me Izraelin, për shkak të konfliktit në këtë shtet.

“Bazuar në rrethanat dhe situatën e krijuar në Izrael, nuk besoj se ndeshja do të luhet. Presim që ajo të shtyhet, por që ende nuk kemi ndonjë njoftim zyrtar”, tha Shala para gazetarëve, shkruan lajmi.net.

Dardanët do të ndeshen me Andorrën më 12 tetor në udhëtim, ndërkohë tri ditë më vonë në program e ka ndeshjen me Izraelin, por që kjo sfidë pritet të shtyhet edhe me kërkesë mysafirëve, për shkak të konfliktit mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit.

Kosova është pa gjasa në Grupin I me katër pikë të grumbulluara pas gjashtë ndeshjeve./Lajmi.net/