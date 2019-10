A e keni dëgjuar ndonjëherë ‘Sheherzaden’ duke kënduar? Mos e humbisni këtë video

View this post on Instagram

bir #tbt de benden gelsin o vakit.. konser öncesi imdadımıza yetişmiş stüdyosunu bize açmıştı canım @cemoget yeni şarkıları birlikte çalışıp söylemiştik.. bi de üstüne bizimle heyecanlanmış bizimle eğlenmişti.. ne güzeldi.. şarkının yaptığımız ilk kaydı bu.. @carmenyesiltepe kendini göstermeyen kahramanım da orada💚 mart 2019.. dostlar değerli.. yıllar da öyle..