A e dini se Tyson Fery ka statujë personale? Ndërsa tifozët në mbarë botën presin rikthimin e Tyson Fury në ring kundër ish- kampionit të UFC, Francis Ngannou, dy statuja gjigante të luftëtarëve janë instaluar në Potters Field Park, Londër. Kampioni i peshave të rënda WBC do të përballet do të debutoj sot në boksin profesionist në Arabinë Saudite dhe do të nisë festivalin masiv të argëtimit në…