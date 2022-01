A e çoi gazi në Athinë – Çfarë tha Ambasadori amerikan pas takimit me Gërvallën në zyrën e tij?

Anipse përgjigja e Gërvallës ishte se Kosova do të mbetet në kontakt me miqtë për opsionet e tranzicionit energjetik, dhe do ta njoftojë këtë të fundit për vendimet e Kosovës në këtë fushë, ambasadori amerikan në Greqi, Geoffrey Pyatt ka treguar se çfarë ka biseduar me Gërvallën në zyrën e tij.

Pyatt përmes një cicërime në Twitter tha se ShBA-të mbështesin fuqishëm synimet e Greqisë dhe Kosovës për energjinë, ekonominë dhe sigurinë në Ballkan.

“Takimi i madh me @GervallaSchwarz gjatë vizitës së saj të parë në Athinë, një shenjë e forcimit të marrëdhënieve ndërsa Greqia dhe Kosova punojnë për të çuar përpara synimet e përbashkëta të energjisë, ekonomike dhe të sigurisë për stabilitet dhe prosperitet më të madh në Ballkan – të gjitha synimet që SHBA-ja i mbështet fuqishëm”, shkroi Pyatt.

