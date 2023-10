A do të shtyhet ndeshja Kosovë – Izrael? Ky është njoftimi i fundit nga UEFA

UEFA ka vendosur ta shtyjë ndeshjen mes Izraelit dhe Zvicrës, e paraparë të zhvillohet të enjten që vjen në Tel Aviv.

Për shkak të situatës në Izrael, UEFA vendosi të shtyjë të gjitha ndeshjet që është dashur të zhvillohen në këtë vend në javët e ardhshme.

Ndërkohë UEFA nuk ka vendosur ende për ndeshjen e 15 tetorit mes Kosovës dhe Izraelit.

“UEFA rezervon edhe disa ditë për të vlerësuar nëse ndeshja Kosova – Izraelit mund të zhvillohet më 15 tetor apo duhet të shtyhet. UEFA do të vazhdojë të monitorojë nga afër situatën dhe do të qëndrojë në kontakt me të gjitha ekipet e përfshira përpara se të marrë vendime për datat e reja”, ka njoftuar UEFA.

Ndeshja Kosovë – Izrael është paraparë të luhet më 16 tetor. /Lajmi.net/