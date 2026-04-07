A do të kthehet në LDK në zgjedhjet e ardhshme? – Flet Osmani, thotë se vendimin ia lë në dorë qytetarëve

Presidentja e Kosovës për pesë vitet e fundit, Vjosa Osmani me ta kryer mandatin e saj, po shikon për rrugëtimin e radhës. Në lidhje me atë se çka do të bëj të ardhmen e kujt do t’i bashkohet, Osmani po merr shumë pyetje. Në një intervistë në T7, Osmani është pyetur edhe nëse ka gjasa…

Lajme

07/04/2026 22:58

Presidentja e Kosovës për pesë vitet e fundit, Vjosa Osmani me ta kryer mandatin e saj, po shikon për rrugëtimin e radhës.

Në lidhje me atë se çka do të bëj të ardhmen e kujt do t’i bashkohet, Osmani po merr shumë pyetje.

Në një intervistë në T7, Osmani është pyetur edhe nëse ka gjasa që t’i bashkohet LDK-së, shtëpisë së vjetër të saj, e këtë as nuk e ka pohuar e as mohuar.

Këtë vendim, Osmani ka thënë se ia ka lënë në dorë qytetarëve.

“Unë nuk e di kur do të mbahen zgjedhjet, por megjithatë vendimin tim jam duke e marrë bashkë me qytetarët. Pyetja ime kudo që shkoj për ta është “në qoftëse kërkoni angazhimin tim në zgjedhje të ardshme, a e dëshironi Vjosa Osmanin të vazhdoj bashkë me ju në këtë rrugëtim apo jo”. Kjo është pyetja që ia bëj qytetarëve kudo që shkoj, ekziston një entuziazëm jashtëzakonisht pozitiv i punës së bërë por megjithatë vendimin final do ta marr pas shumë e shumë diskutimeve me qytetarë.  Është kriteri i vetëm të jeni të sigurtë se do ta marr për bazë”, ka thënë Osmani.

Për liderin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, ai ka thënë se e kishte mbështetur publikisht atë, dhe ishte ndër të vetmit që ka thënë se e kanë mbështetur Osmanin në kohën kur tha se ishte përjashtuar nga LDK.

Kthimi i saj në LDK nuk është parë i pamundur as nga strukturat e kësaj partie. Abdixhiku ditë më parë ka thënë se dera e LDK-së është e hapur për të gjithë ata që duan t’i bashkohen. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

