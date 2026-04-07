A do të kthehet në LDK në zgjedhjet e ardhshme? – Flet Osmani, thotë se vendimin ia lë në dorë qytetarëve
Presidentja e Kosovës për pesë vitet e fundit, Vjosa Osmani me ta kryer mandatin e saj, po shikon për rrugëtimin e radhës. Në lidhje me atë se çka do të bëj të ardhmen e kujt do t’i bashkohet, Osmani po merr shumë pyetje. Në një intervistë në T7, Osmani është pyetur edhe nëse ka gjasa…
Në një intervistë në T7, Osmani është pyetur edhe nëse ka gjasa që t’i bashkohet LDK-së, shtëpisë së vjetër të saj, e këtë as nuk e ka pohuar e as mohuar.
Këtë vendim, Osmani ka thënë se ia ka lënë në dorë qytetarëve.
“Unë nuk e di kur do të mbahen zgjedhjet, por megjithatë vendimin tim jam duke e marrë bashkë me qytetarët. Pyetja ime kudo që shkoj për ta është “në qoftëse kërkoni angazhimin tim në zgjedhje të ardshme, a e dëshironi Vjosa Osmanin të vazhdoj bashkë me ju në këtë rrugëtim apo jo”. Kjo është pyetja që ia bëj qytetarëve kudo që shkoj, ekziston një entuziazëm jashtëzakonisht pozitiv i punës së bërë por megjithatë vendimin final do ta marr pas shumë e shumë diskutimeve me qytetarë. Është kriteri i vetëm të jeni të sigurtë se do ta marr për bazë”, ka thënë Osmani.
Për liderin e LDK-së, Lumir Abdixhikun, ai ka thënë se e kishte mbështetur publikisht atë, dhe ishte ndër të vetmit që ka thënë se e kanë mbështetur Osmanin në kohën kur tha se ishte përjashtuar nga LDK.
Kthimi i saj në LDK nuk është parë i pamundur as nga strukturat e kësaj partie. Abdixhiku ditë më parë ka thënë se dera e LDK-së është e hapur për të gjithë ata që duan t’i bashkohen. /Lajmi.net/