60 mijë njerëz evakuohen për shkak të zjarrit në Kaliforni

Zjarri që po përhapet me shpejtësi, shkaktoi evakuimin e 60,000 banorëve të Kalifornisë Jugore dhe qindra-mijëra njerëz në SHBA u përballën me ndërprerje të energjisë për të dytën ditë me radhë për shkak të rrezikut të lartë të zjarreve të shkaktuar nga erërat e forta.