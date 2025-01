​6 futbollistë të Manchester United janë të lirë për negociata me klube të reja Gjashtë futbollistë të Manchester United janë të lirë të negociojnë marrëveshje para-kontrate me klubet e huaja nga sot. Amad, Harry Maguire, Christian Eriksen, Jonny Evans, Victor Lindelof dhe Tom Heaton janë të gjithë jashtë kontratës në qershor. United ende nuk e ka zgjatur kontratën me Amad, i cili është shfaqur si një nga lojtarët më…