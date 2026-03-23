57-vjeçari dorëzon vullnetarisht një armë zjarri në Shtime
Sot rreth orës 17:20 në stacionin policor në Shtime, është paraqitur një qytetar me inicialet R.B., 57-vjeçar i cili vullnetarisht ka dorëzuar një armë zjarri. Sipas policisë, lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, ndërsa arma është sekuestruar nga dhe rasti është trajtuar në procedurë të rregullt nga sektori i hetimeve.
