57-vjeçari dorëzon vullnetarisht një armë zjarri në Shtime

Sot rreth orës 17:20 në stacionin policor në Shtime, është paraqitur një qytetar me inicialet R.B., 57-vjeçar i cili vullnetarisht ka dorëzuar një armë zjarri. Sipas policisë, lidhur me rastin është njoftuar prokurori i shtetit, ndërsa arma është sekuestruar nga dhe rasti është trajtuar në procedurë të rregullt nga sektori i hetimeve.

23/03/2026 22:00

Artikuj të ngjashëm

March 23, 2026

Kurti kërkon ngritjen e statusit të Kosovës në Organizatën e Frankofonisë

March 23, 2026

Belgjika nxjerr ushtrinë në rrugë për mbrojtjen e objekteve izraelite pas...

March 23, 2026

Ditët vendimtare për Kuvendin, Kushtetuesja ende po shqyrton dekretin për zgjedhje...

March 23, 2026

Ymeri kritikon Kurtin për menaxhimin e çmimeve: Qeveria nuk po ndërhyn...

March 23, 2026

Irani mohon bisedimet me SHBA-në, ndërsa Trump pretendon “pika kryesore të...

March 23, 2026

Trump: Gjërat po shkojnë shumë mirë me Iranin

Lajme të fundit

Kurti kërkon ngritjen e statusit të Kosovës në Organizatën e Frankofonisë

Belgjika nxjerr ushtrinë në rrugë për mbrojtjen e...

Ditët vendimtare për Kuvendin, Kushtetuesja ende po shqyrton...

Ymeri kritikon Kurtin për menaxhimin e çmimeve: Qeveria...