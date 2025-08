5 netë art e kulturë – Festivali i Teatrove në Suharekë mbahet nga 8 deri më 12 shtator Këtë vit, do të mbahet edicioni i gjashtë i Festivalit të Teatrove në Suharekë. Nga data 5 deri më 12 shtator, mbrëmjet duhet t’i rezervoni për t’i duartrokitur fort pesë shfaqjet e mrekullueshme që do të shfaqen aty. Festivali i Teatrove do të mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Ukë Bytyqi” në Suharekë. Ky festival tash…