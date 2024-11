Stresi lirohet nga paraburgimi pasi pagoi dorëzaninë në vlerë prej 20 mijë eurosh

Reperi Arkimed Lushaj, i njohur me si Stresi është liruar nga paraburgimi pasi pagoi dorëzaninë me vlerë 20 mijë euro.

Kështu ka bërë të ditur për Lajmi.net, zëdhënës i Prokurorisë Themelore të Pejës, Shkodran Nikçi.

Nikci tha se gjatë seancës dëgjimore, prokurori propozoi masën e dorëzanisë, e cila u miratua nga gjykata

“Personi i dyshuar me inicialet A.L., është paraqitur dje në stacionin policor, dhe pas intevistimit me urdhër të Prokurorit të Shtetit është ndaluar për 48 orë. Prokuror i Shtetit brenda afatit ligjor ka parashtruar kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, ku gjatë seancës dëgjimore sot, Prokurori i Shtetit ka propozuar masën e dorëzanisë, me ç’rast kjo masë është cilësuar nga gjykata me vlerë 20 mijë euro, ku personi i pandehur i ka deponuar paratë si lloj garancie se do të jetë prezent në procedurat penale sa herë që organet e ndjekjes ta ftojnë”, tha Nikiçi.

Stresi dyshohet se ishte përfshirë në një përleshje në një klub nate në Pejë, për veprën penale “lëndim trupor”.