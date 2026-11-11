40 minuta në SPAK, deputetja Mila: Jam person në dijeni, kam dhënë dëshminë time

Deputetja e Partisë Socialiste, Sara Mila ka dalë pas 40 minutash nga ambientet e SPAK. Pas daljes, Mila ka mbajtur shkurtimisht një deklaratë për mediat ku ka bërë me dije se është thirrur si person në dijeni dhe ka dhënë dëshminë e saj. “Sa i përket pranisë sime këtu, në organet e drejtësisë nuk vihet…

Lajme

11/11/2026 11:31

Deputetja e Partisë Socialiste, Sara Mila ka dalë pas 40 minutash nga ambientet e SPAK. Pas daljes, Mila ka mbajtur shkurtimisht një deklaratë për mediat ku ka bërë me dije se është thirrur si person në dijeni dhe ka dhënë dëshminë e saj.

“Sa i përket pranisë sime këtu, në organet e drejtësisë nuk vihet vetëm për ato që i keni me shumë qejf ti deklaroni, vihet për një përgjegjësi publike, një përgjegjësi politike. Shumë baltë është hedhur mbi mua nga aparatet e politikës së vjetër.

Deputetja e PS-së, Sara Mila paraqitet në SPAK, Prokuroria e Posaçme po e heton për korrupsion në zgjedhje – pamje

Ky është një moment shumë i mirë për të treguar dinjitetin tim. Ka një sekret hetimor, jam person në dijeni, kam dhënë dëshminë time. Ky kalvar i gjatë i hedhjes së baltës së politikës së vjetër do të përfundojë. Sa herë SPAK dhe organet e drejtësisë të kenë nevojë, edhe në respekt të besimit të të gjithë qytetarëve të Elbasanit, do të jem këtu sa herë të jetë e nevojshme. Faleminderit, se po më presin qytetarët në Elbasan për festën e Çlirimit”, tha Mila para gazetarëve, raporton euronws.al

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2026

Kthimi në punë i policëve të suspenduar nga rasti i vrasjes...

November 11, 2026

iCore hap dyert në Albi Mall, vend i ri për të blerë produktet e Apple

November 11, 2026

Mbreti i Holandës e uron Presidenten për detyrën e re, shpreh...

November 10, 2026

Mocioni për shkarkimin e tij, Pete Hegseth: Do të dështojnë sërish,...

November 10, 2026

Parlamenti i ri i Izraelit betohet mes tensionesh, Netanyahu humb shumicën...

November 10, 2026

Tragjedi në Bullgari: 12 të vdekur nga aksidentet zinxhirore, përfshihen 86...

Lajme të fundit

Kthimi në punë i policëve të suspenduar nga...

iCore hap dyert në Albi Mall, vend i ri për të blerë produktet e Apple

Mbreti i Holandës e uron Presidenten për detyrën...

Kurti viziton qendrën e edukimit shkencor në Paris,...