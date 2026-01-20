365 ditë e para të mandatit të dytë të Trump-it, cilat ishin vendimet e tij?
Është bërë një vit që nga rikthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, periudhë gjatë së cilës administrata amerikane ka ndërmarrë një sërë veprimesh të forta në politikën e brendshme dhe të jashtme. Me fokus te siguria, emigracioni, lufta kundër terrorizmit dhe riorganizimi institucional, administrata Trump pretendon se ka shënuar “fitore të njëpasnjëshme” për…
Bota
Është bërë një vit që nga rikthimi i Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, periudhë gjatë së cilës administrata amerikane ka ndërmarrë një sërë veprimesh të forta në politikën e brendshme dhe të jashtme.
Me fokus te siguria, emigracioni, lufta kundër terrorizmit dhe riorganizimi institucional, administrata Trump pretendon se ka shënuar “fitore të njëpasnjëshme” për interesat amerikane, transmeton lajmi.net.
Në një njoftim përvjetor, Departamenti Amerikan i Shtetit ka renditur vendimet dhe veprimet që, sipas tij, kanë karakterizuar vitin e parë të presidencës së Trumpit.
Ato përfshijnë masa të ashpra ndaj emigracionit të paligjshëm, revokim masiv vizash, operacione kundër karteleve të drogës dhe organizatave terroriste, si dhe tërheqjen e SHBA-së nga një numër organizatash ndërkombëtare.
Sipas DASH-it, administrata Trump ka shtyrë përpara politika që synojnë forcimin e sovranitetit amerikan, rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga aleatët e NATO-s dhe riorientimin e ndihmës së huaj drejt interesave të drejtpërdrejta të Shteteve të Bashkuara.
Po ashtu, theksohet roli i administratës në ndërmjetësimin e marrëveshjeve të paqes dhe në luftën globale kundër narkotikëve dhe terrorizmit.
Më poshtë është njoftimi i plotë i Departamentit Amerikan të Shtetit, i publikuar me rastin e njëvjetorit të presidencës së Donald Trump:
Një vit më parë, Presidenti Trump u inaugurua me një mandat për ta bërë Amerikën përsëri të madhe.
Që atëherë, ai ka sjellë fitore pas fitoreje për popullin amerikan.
Departamenti i Shtetit ka revokuar më shumë se 100 mijë viza nga shtetas të huaj – me shumicën dërrmuese të revokimeve nga ata që kryen krime si sulm, vjedhje dhe drejtim nën ndikimin e alkoolit, ose ata që duartrokitën dhunën kundër qytetarëve amerikanë.
Departamenti i Shtetit e caktoi Cartel de Los Soles si një organizatë terroriste të huaj, dhe Presidenti Trump urdhëroi kapjen me sukses të narko-terroristëve të akuzuar Nicolás Maduro dhe Cilia Flores, në një operacion për të kapur këta të arratisur të drejtësisë amerikane.
Takimet në kufirin jugor kanë rënë ndjeshëm me 99% që nga janari mes një përpjekjeje të të gjithë qeverisë për të ndaluar fluksin e migrimit masiv drejt Shteteve të Bashkuara. Departamenti i Shtetit ka nënshkruar shtatë marrëveshje për Vende të Treta të Sigurta për të lehtësuar dhe përshpejtuar deportimet.
Lëshimi i vizave për emigrantë është pezulluar për 75 vende në të gjithë globin, ndërsa Departamenti i Shtetit rishikon procedurat e verifikimit për të siguruar që emigrantët e rinj të mos abuzojnë me bujarinë e popullit amerikan duke u bërë një barrë publike për Shtetet e Bashkuara.
Njësi të specializuara të mbështetura nga Departamenti i Shtetit arrestuan anëtarë kyç të organizatave të huaja terroriste, përfshirë udhëheqësin e Kartelit Sinaloa, Efrain Sanchez Cabanillas, udhëheqësin e MS-13, Alvaro Osiris Acosta Bustillo, dhe udhëheqësin lokal të Tren de Aragua, “Chino San Vicente”.
Departamenti i Shtetit i caktoi katër grupe radikale Antifa si organizata terroriste të huaja për t’i privuar këto organizata radikale nga burimet që u nevojiten për të kryer akte dhune, terrori dhe frikësimi.
Departamenti i Shtetit lehtësoi zbatimin e Planit të Paqes të Presidentit në Gaza, duke i dhënë fund luftës, duke siguruar kthimin e pengjeve dhe duke rritur aksesin në ndihmë humanitare.
Departamenti i Shtetit i caktoi degët libaneze, egjiptiane dhe jordaneze të Vëllazërisë Myslimane si organizata terroriste të huaja në përgjigje të mbështetjes së tyre materiale për Hamasin dhe aktet e terrorit.
Departamenti i Shtetit u riorganizua për t’u përballur me sfidat e shekullit të 21-të – duke fuqizuar ambasadat dhe zyrat rajonale, duke përmirësuar ndihmën për reagim ndaj fatkeqësive, duke eliminuar pothuajse 45% të zyrave vendase dhe duke e riorganizuar Departamentin e Shtetit për t’i shërbyer interesave të Amerikës.
Me udhëzimin e Presidentit Trump, Departamenti i Shtetit ka iniciuar tërheqjen e Shteteve të Bashkuara nga dhjetëra organizata ndërkombëtare që nxisin ideologji të dëmshme, shpërdorojnë fonde dhe veprojnë kundër interesave të popullit amerikan.
Shtetet e Bashkuara inkurajuan me sukses ndarjen e barrës me aleatët evropianë dhe siguruan një angazhim nga anëtarët e NATO-s për të shpenzuar 5 përqind të PBB-së për mbrojtje deri në vitin 2035. Angazhimi do të rezultojë në një trilion dollarë shtesë çdo vit në investime parandaluese dhe në mbrojtje.
Departamenti i Shtetit e solli ndihmën e huaj përsëri në përputhje me interesat e Amerikës – duke çmontuar kompleksin industrial të korruptuar të OJQ-ve dhe duke i vendosur vendet partnere në rrugën e vetëmjaftueshmërisë me marrëveshje të reja dypalëshe shëndetësore.
Departamenti i Shtetit shkurtoi 1.8 miliardë dollarë në kontrata të panevojshme dhe kurseu 100 milionë dollarë në udhëtime krahasuar me vitin e kaluar fiskal. Siguria Diplomatike mbështeti Task Forcën e Sigurisë dhe Bukurisë në Uashington DC dhe Task Forcën e Sigurisë në Memphis, duke bërë më shumë se një mijë arrestime, duke sekuestruar qindra armë zjarri të paligjshme dhe duke rikuperuar më shumë se dy duzina automjete të vjedhura.
Agjencitë e zbatimit të ligjit të mbështetura nga Departamenti i Shtetit sekuestruan gati 350 ton prekursorë të metamfetaminës në Meksikë, zhdukën mbi 80,000 akra koka të paligjshme në Peru dhe sekuestruan 1,516 paund kokainë në El Salvador.
Nën Presidentin Trump, Departamenti i Shtetit luajti një rol kyç në negocimin dhe zbatimin e Marrëveshjes së Paqes historike midis Republikës Demokratike të Kongos dhe Ruandës, duke i dhënë fund 30 viteve luftë me nënshkrimin e një marrëveshjeje historike paqeje në Shtëpinë e Bardhë.
Departamenti i Shtetit e riemërtoi Institutin e Paqes në Institutin e Paqes Donald J. Trump për të pasqyruar arritjet e pashembullta të Presidentit në çuarjen përpara të kauzës së paqes në të gjithë botën.
Administrata Trump do të vazhdojë të sjellë fitore për popullin amerikan dhe gjithmonë do ta vendosë Amerikën në vend të parë.
Në kuadër të bashkëpunimit me KFOR-in Amerikan, kemi realizuar me sukses një trajnim profesional për skijim dhe kërkim-shpëtim në ortekë në zonën e Brodit, me fokus në rritjen e kapaciteteve operacionale dhe gatishmërisë emergjente./lajmi.net/